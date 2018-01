Eine Stellenausschreibung von Wolfenstein-Entwickler Machine Games gibt Hinweise darauf, dass der Nachfolger zu Wolfenstein 2: The New Colossus einen Multiplayer-Modus enthalten könnte. Man suche demnach fähige Netzwerk-Programmierer zur Verstärkung des Entwickler-Teams.

Bewerber müssen im Optimieren von Netzwerken für Bandbreite und CPU-Performance versiert sein und »mit Designern, Ingenieuren und Künstlern zusammenarbeiten, um Probleme zwischen den Bereichen zu beheben.« Zudem wird vorausgesetzt, Erfahrung im Spielen früherer Machine-Games-Titel gesammelt zu haben. Das klingt stark danach, dass Wolfenstein 3 bald in Entwicklung geht und wohl auch eine Online-Komponente enthalten wird, womöglich ja einen Mehrspieler-Modus.

In einem Interview mit GamesRadar hatten die Entwickler vor Kurzem verraten, dass der Relaunch der Wolfenstein-Saga von vornherein als Trilogie geplant war. Zunächst wolle man aber die DLCs zum zweiten Teil abschließen.

Mit Wolfenstein: The New Order und der großartigen Erweiterung Wolfenstein: The Old Blood ist den Entwicklern von Machine Games ein fulminanter Neustart der Serie um den kantigen Protagonisten BJ Blazkowicz gelungen. Der zweite Serienteil konnte nicht nur uns im Test voll überzeugen, für unsere Community war The New Colossus sogar der beste Shooter des Jahres 2018 und verwies damit selbst PUBG überraschend auf die Ränge.

Deutsche Wolfenstein-2-Version - »Das Hakenkreuz-Verbot ist ein Irrglaube«