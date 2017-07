Wolfenstein 2: The New Colossus soll nicht nur umfangreicher als der Vorgänger ausfallen, sondern auch storytechnisch nochmal eins draufsetzen. Schon im ersten Teil der neu aufgelegten Trilogie, Wolfenstein: The New Order, hatten unsere Taten folgenschwere Konsequenzen und mündeten in zwei unterschiedlichen Timelines.

Unsere Entscheidungen aus dem ersten Teil sollen vom Nachfolger wieder aufgegriffen werden. Die Entwickler planen aber keine Möglichkeit, unsere Spielstände zu übertragen, sondern haben sich für eine andere Herangehensweise entschieden, die Creative Director Jens Matthies gegenüber Game Informer erklärt:

"Du wirst in der Lage sein, deine Timeline im Prolog des Spiels zu wählen. Wir unterstützen beide Timelines."

Gute Neuigkeiten also für Fans des ersten Teils – und nebenbei ein weiteres Indiz dafür, dass MachineGames mit viel Sorgfalt und Liebe zum Detail vorgeht. Der Release von Wolfenstein: The News Colossus ist für den 27. Oktober 2017 geplant.

