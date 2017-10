Wolverine - Regisseur James Mangold kündigt Logan Spin-off mit X-23 an

Im Frühjahr brachte Regisseur James Mangold mit Logan das dritte Wolverine Solo-Abenteuer mit Hugh Jackman erfolgreich in die Kinos. In der düsteren und brutalen Comic-Verfilmung gab Jackman seinen Abschied aus der X-Men-Reihe.

In Logan überzeugte Dafne Keen als X-23 Mutantin

Gleichzeit wurde ein neuer Star geboren: Die junge Dafne Keen spielte überzeugend die Mutantin X-23, die ähnliche Fähigkeiten wie Wolverine aufzeigte.

Bereits die ersten Kritiker lobten die Jungschauspielerin für ihre Darstellung als unbeherrschte X-Men Mutantin und sprachen sich für einen Solofilm aus.

Ein X-23 Solo-Film ist nun in Arbeit

Regisseur James Mangold hat nun die Wünsche der Fans erhört und bestätigt gegenüber Hollywood Reporter, dass er tatsächlich an einem entsprechendem Spin-off arbeite.

So habe er bereits mit der Arbeit an einem passenden Drehbuch begonnen. Noch wurde zu diesem Zeitpunkt keine Besetzung genannt, jedoch darf man davon ausgehen, dass Dafne Keen in ihre Rolle als X-23 zurückkehren wird.

Hugh Jackman ist nicht dabei

Auf ein Wiedersehen mit Hugh Jackman müssen die X-Men Fans jedoch verzichten, denn der Schauspieler hat schon zuvor eine Rückkehr als Wolverine ausgeschlossen.

Wann nun der Solofilm über X-23 in die Kinos kommt, steht noch aus.