Warner legte mit der Comic-Verfilmung Wonder Woman von Patty Jenkins einen sensationellen Kinohit hin und spielte rund 821 Mio. Dollar weltweit ein. Früh stand fest, dass es eine Fortsetzung mit Gal Gadot als Superheldin geben wird. Inzwischen geht die Produktion zu Wonder Woman 2 voran.

Nun ist anscheinend auch eine neue Gegenspielerin für Gal Gadots Titelheldin gefunden: Kristen Wiig. Der Star aus der Komödie Ghostbusters und der Saturday Night Live Show steht derzeit in Verhandlungen, im Sequel die Schurkin Cheetah zu spielen, berichtet Deadline.

Gegenspielerin Cheetah in den Comics

In den New-52 DC Comics war Bösewicht Cheetah einst als Dr. Barbara Ann Minerva eine Freundin von Diana Prince aka Wonder Woman. Doch dann wurde sie während einer Expedition vom Pflanzengott Urzkartaga in ein Geparden-Wesen verwandelt und zur Gegenspielerin von Wonder Woman.

Erste Story-Details zu Wonder Woman 2

Das Sequel spielt in den 1980er Jahren während des Kalten Krieges, verriet zuletzt die Regisseurin des Films und verspricht neben einer neuen Geschichte, auch neue Figuren und eine neue Liebesgeschichte für die Superheldin:

"Von Anfang an wird es also diese große Superhelden-Präsenz geben und all den Spaß und auch eine neue Liebesgeschichte sowie ein paar neue und unglaubliche Charaktere, auf die ich mich bereits freue, die sich völlig von den anderen aus dem ersten Film unterscheiden werden."

Kinostart im November 2019

Bisher ist noch keine weitere Besetzung für den Film bestätigt. Gerüchten nach soll es ein Wiedersehen mit Ewen Bremner und Said Taghmaoui als Dianas (Gal Gadots) Gefährten. Ob auch Chris Pine wieder mit dabei ist, steht noch aus. Das Drehbuch schreiben Dave Callaham (Godzilla) und DC-Chef Geoff Johns.

Wonder Woman 2 ist für nächstes Jahr am 1. November in den US-Kinos angekündigt. Einen deutschen Release-Termin gibt es zwar noch nicht, dürfte aber zu einem ähnlichen Zeitpunkt stattfinden.

Wonder Woman - Bilder zum Kinofilm ansehen