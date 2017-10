Wonder Woman Blu-ray + Justice League Kinoticket für 19,99€ - Aktuelle Weekend Deals bei Saturn

Saturn hat an diesem Wochenende einiges zu bieten, vor allem Fans aus dem Bereich Games und Movies können während der Weekend Deals voll auf ihre Kosten kommen. Erwähnenswert wäre da vor allem die Blu-ray zum Film Wonder Woman, die ihr an diesen Tagen für 19,99€ vorbestellen könnt.

Doch die Amazonprinzessin kommt nicht ohne Gepäck: Mit dem Kauf der Blu-ray erhaltet ihr zudem noch einen Kino-Gutschein für den kommenden DC-Blockbuster Justice League, der am 16. November 2017 in den deutschen Lichtspielhäusern an den Start gehen wird. Hier treffen große DC-Helden wie Batman, Flash, Aquaman und Wonder Woman aufeinander, um gegen den Steppenwolf als großes Übel anzutreten.

Wonder Woman wird ab dem 2. November 2017 in unsere Heimkinos entlassen, bestellt ihr jetzt vor, wird die Blu-ray am Erscheinungstag ohne Versandkosten geliefert.

Wonder Woman Blu-ray + Justice League Kinoticket für 19,99 Euro vorbestellen

Game of Thrones (Staffel 7) als Exklusiv-Edition mit Mini-Thron

Bis 2019 müssen wir wohl noch warten, bis es mit Game of Thrones weitergeht, Ablenkung schafft noch einmal Staffel 7, die es in einer exklusiven Edition bei Saturn zu erwerben gibt. Ihr erhaltet mit dieser Edition nicht nur die komplette 7. Staffel des Fantasy-Epos, sondern auch eine extra Bonus-Disc sowie einen Mini-Thron für eure Vitrine.

Diese Edition erscheint am 14. Dezember 2017 und kann nur an diesem Wochenende für 59,99€ vorbestellt werden.

Game of Thrones, Staffel 7, Blu-ray mit Bonus-Disc und Mini-Thron für 59,99 Euro vorbestellen

Weitere Weekend Deals bei Saturn

Alle Angebote bei Saturn

Alle Angebote sind ausschließlich online erhältlich und gelten bis Montag 9 Uhr oder solange der Vorrat reicht.