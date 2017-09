World of Tanks Blitz - Teaser kündigt Crossover mit Warhammer 40K an

Zu Halloween schaut World of Tanks Blitz in die düstere Zukunft des 41. Jahrhunderts: Wargaming und Games Workshop kündigen mit Macragge's Thunder ein Crossover-Event zwischen dem Action-Panzerspiel und Warhammer 40.000 an. World of Tanks Blitz ist die leicht abgespeckte Action-Variante von World of Tanks, die primär für Mobile entwickelt wurde (aber auch für PC verfügbar ist).

Laut der offiziellen Pressemeldung wird es zu Halloween eine thematisch passende Karte und zwei Panzer aus dem Warhammer-Universum geben. Außerdem wird der Space-Marine-Orden der Ultramarines einen Gastauftritt haben. Mehr will man bis zum Event noch nicht mitteilen, der offizielle Teaser-Trailer des Events (unten angehängt) legt aber bereits nahe, welche Panzer da aufs Schlachtfeld rollen werden: Der Predator und der Vindicator wurden wohl ausgewählt.

Tatsächlich hat allein die Fraktion der Space Marines ausreichend Panzer-Varianten, um alle in World of Tanks existierenden Panzerklassen abzudecken - mit allen im Warhammer-Universum verfügbaren Rassen und Tank-Chassis könnte man wahrscheinlich einen eigenen WoT-Ableger entwickeln.

Bevor die Fantasie komplett mit uns durchgeht, hier noch der Hinweis darauf, dass der amerikanische Feiertag Halloween am 31. Oktober 2017 gefeiert wird. Weitere Details zum WoT-Event soll es in den kommenden Wochen geben.