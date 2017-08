World of Tanks - Großgefechte für 60 Spieler angekündigt

Euch sind die normalen World of Tanks Gefechte von 30 Spielern mittlerweile zu schnöde geworden? Dann wäre vermutlich der neue »Großgefechte«-Spielmodus eine mögliche Alternative. Entwickler Wargaming hat vor kurzem Patch 9.20 ausgerollt und darin darf man im besagten Modus mit insgesamt 60 Spielern aufeinander losgehen (In zwei Teams zu je 30 Spielern).

Ziel ist es, die gegnerische Basis zu erobern oder alle gegnerischen Fahrzeuge zu zerstören. Um das Balancing nicht zu gefährden, regelt das Matchmaking-System die zugelassenen Spieler und Fahrzeuge. So sollen Teams nicht nur aufgrund ihrer Zusammenstellung gewinnen.

Mehr zum Thema: Entwickler von World of Tanks & Enemy Territory arbeiten zusammen

Bisher finden alle Matches auf der »Nebelburg«-Karte statt, die sich über eine Fläche von 1,4 x 1,4 Kilometer erstreckt. Andere Karten sind bisher nicht verfügbar. An den 15 Minuten andauernden Gefechten dürfen nur Tier 10 Panzer teilnehmen - »Großgefechte« richtet sich also ausschließlich an erfahrene World of Tanks Spieler mit genügend Endgame-Kampfkolossen.

Noch in der Testphase

Als Belohnung für erfolgreiche Abschüsse bekommen Spieler neben Credits und Erfahrungspunkten auch Kriegsanleihen. Mit diesen lassen sich die Panzer und deren Ausrüstung weiter verbessern. Bisher konnte man Kriegsanleihen nur über den gewerteten Ranglistenmodus verdienen. Die Anzahl der gesammelten Anleihen richtet sich daran, wie viele Erfahrungspunkte gesammelt werden.

Der Modus befindet sich aktuell noch in der Testphase, das bedeutet, Änderungen sind jederzeit möglich und Feedback erwünscht - das lässt Entwickler Wargaming auf seinem Blog verlauten. Neben dem neuen Spielmodus hat Patch 9.20 aber noch einige andere Anpassung zu bieten. Die vollständigen (langen) Patchnotes findet ihr ebenfalls auf dem Wargaming Blog.

World of Tanks - Screenshots zum 60-Spieler-Modus Frontlines ansehen