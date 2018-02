Bisher konnte das Arathihochland in World of Warcraft optisch nur wenig überzeugen. Viele leere, grüne Flächen und eine heruntergekommene Festung waren bis vor kurzem das Markenzeichen. In der Alpha von Battle for Azeroth hat Blizzard das Gebiet nun generalüberholt und neue Außenposten der Allianz, Minen und Dörfer hinzugefügt.

Der Youtube-Kanal »IS4 Studio« hat ein Vergleichsvideo angefertigt, dass den Unterschied zwischen den beiden Versionen sehr gut veranschaulicht sowie die neu aufgebaute Burg Stromgarde zeigt.

Überarbeitung bisher nur in den Instanzen

Bisher weiß man jedoch nur, dass das neue Arathihochland als Instanz im neuen Kriegsfronten-Szenario auftauchen wird. In Battle for Azeroth kämpfen Allianz und Horde nämlich in diesem Modus um die Vorherrschaft einer Festung oder eines Gebiets. Ähnlich wie in einem Strategiespiel können zuvor produzierte Einheiten in den Kampf geschickt werden.

Ob das Hochland auch abseits der Instanz im neuen Gewand auftauchen wird, ist nicht bekannt. Allerdings hat sich Blizzard die Mühen wohl nicht nur für die Kriegsfronten gemacht, damit im normalen Spiel die ehemalige Heimat der Arathor-Nation wieder als karge Landschaft vorkommt.

Aufgrund des Alpha-Status der Erweiterung kann es jedoch noch zu Änderungen bezüglich der Optik kommen.

