World of Warcraft: Battle for Azeroth - Beta startet erst Anfang 2018

Wer Hoffnungen hegte, noch vor Weihnachten das siebte Addon von World of Warcraft spielen zu können, wird nun enttäuscht. Denn der geschlossene Betatest von Battle for Azeroth wird erst Anfang 2018 starten.

Diesen Termin gaben die Entwickler von Blizzard Entertainment in einem Interview mit WoWChakra an. Bereits zur Blizzcon 2017 wurde die Beta-Version von Battle for Azeroth gezeigt, einige Zonen waren sogar schon spielbar. Entsprechend gab es bei den Fans die leise Hoffnung, dass der Betatest als kleines Geschenk rund um die Weihnachtszeit starten könnte.

Battle for Azeroth erweitert das Rollenspiel um Seefahrt-Aspekte und die Kontinente Zandalar und Kul'Tiras. Nach (wie immer) umfangreichen Tests in der Beta soll die Erweiterung irgendwann 2018 erscheinen.

