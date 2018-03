Nachdem vor Kurzem die Kul-Tiras-Menschen als verbündetes Volk in World of Warcraft: Battle for Azeroth bestätigt wurden, haben Data-Miner nun möglicherweise ein weiteres Volk entdeckt. Die knuffige Fuchsrasse Vulpera versteckt sich zwar bisher im Alpha-Test des Addons, doch Fans konnten einige Bilder und Animationen extrahieren.

Bereits im Vorfeld gab es einige Hinweise auf die Spitznasen. Installationsdateien verrieten umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und Reittiere, die ähnliche Verzierungen besitzen wie die Vulpera. Aufgrund der unterschiedlichen sowie ausgearbeiteten Animationen vermuten nun viele, dass die Vulpera die neunte spielbare Rasse im Addon sein könnte.

Im Gegensatz zu den schon vorgestellten Völkern könnten sie als Schlichter-Partei auftreten - ähnlich zu den Pandaren in Mists of Pandaria. Noch hat sich aber Blizzard nicht zu diesem Fund geäußert. Daher bleiben diese Gedanken noch Mutmaßungen.

Die momentan offizielle Liste der verbündeten Völker sieht folgendermaßen aus:

Allianz

Dunkeleisenzwerge

Kul Tiras-Menschen

Leerenelfen

Lichtgeschmiedete Draenei

Horde

Hochbergtauren

Mag'har-Orcs

Nachtgeborene

Zandalar-Trolle

Quelle: buffed, wowhead