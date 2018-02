Das PvP-Talentsystem wird in World of Warcraft: Battle for Azeroth eine umfassende Überarbeitung erhalten. Das System wurde mit WoW: Legion eingeführt und brachte pro Spezialisierung insgesamt 18 Talente, die auf sechs Reihen zu drei Talenten aufgeteilt wurden. Aus jeder Reihe konnte nur ein Talent ausgewählt werden, wodurch insgesamt sechs Talente für den Gebrauch im PvP zur Verfügung standen.

Beim kommenden Talentsystem fallen die Talentreihen weg, wie Bilder aus der Alpha von Battle for Azeroth zeigen. Stattdessen kommen die Talente in einen gemeinsamen Pool und werden in Stufen eingeteilt, aus denen pro Charakter vier Stück gewählt werden können. Dadurch können zwar nun auch Talente zusammen gewählt werden, die zuvor in einer Reihe standen, insgesamt stehen aber zwei Talente weniger pro Held zur Auswahl. Zudem verschwindet der PvP-Talent-Reiter und macht einer Sidebar auf der Talent-Tafel Platz.

Das System ist allerdings möglicherweise noch unvollständig, da ein bislang nicht implementierter separater Pool für Anti-Kontrolleffekte angekündigt wurde, wie Wowhead berichtet. So soll jeder Charakter in WoW: Battle for Azeroth einen Konter gegen CC-Effekte besitzen.

Die Talente sollt ihr übrigens auch im PvE nutzen können, wenn ihr sie zuvor im PvP-Modus in Sturmwind oder Orgrimmar aktiviert habt.

In Anbetracht der frühen Alpha der Erweiterung kann sich bis zum finalen Release allerdings noch Vieles ändern. World of Warcraft: Battle for Azeroth erscheint bis zum 21. September 2018.

Quelle: MeinMMO