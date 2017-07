Live-Video von method auf www.twitch.tv anzeigen

Derzeit gilt der Dämon Kil'jaeden in der Raid-Instanz »Das Grabmal des Sargeras« als der schwerste Bossgegner in World of WarCraft. Doch auch er musste sich vor kurzem der Gilde »Method« beugen - und zwar auf dem mythischen und somit höchsten Schwierigkeitsgrad.

Allerdings war der Sieg über Kil'jaeden ein alles andere als leichtes Unterfangen. Laut Aussage der Gildenleiter haben sie 654 Versuche benötigt, um den riesigen Dämonen in die Knie zu zwingen. Der Kampf erfordert von sämtlichen Gruppenmitgliedern ein höchstes Maß an Konzentration, da die Angriffe des Bossgegners sowie die damit verbundenen Mechaniken schon beim kleinsten Fehler tödlich enden können.

Doch die Spieler von »Method« haben sich trotz zahlreicher Rückschläge nicht unterkriegen lassen und Kil'jaeden in einem 15 Minuten langen Kampf bezwingen können. Ein Video von dieser Leistung inklusive der beliebten Jubelorgie bei solchen »First Kills« finden Sie oberhalb dieser Meldung.

