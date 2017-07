Seit Jahren ist der PvP-Modus Arena die einzige Möglichkeit, sich in World of Warcraft auf E-Sports-Niveau miteinander zu messen. Das ändert sich 2017, der PvE-Bereich wird mit Instanzen ebenfalls zum E-Sport. Blizzard lädt zum ersten Mythic Dungeon Invitational ein.

Mythic Dungeons sind die klassischen Instanzen im hohen Schwierigkeitsgrad, die nach einem schnellen Durchlauf Zugriff auf Mythic+ geben - einen immer höher werdenden Schwierigkeitsgrad, stärkere Gegner mit zusätzlichen Fähigkeiten und natürlich die Chance auf besseres Loot. Diese Art von Dungeons sind schlicht die Übernahme des Rift-Konzepts aus Diablo 3, sie wurden mit WoW: Legion eingeführt.

Startschuss und Bedingungen

Vom 26. Juli bis 09. August startet die »Feuerprobe«. Wer am Mythic Dungeon Invitational teilnehmen will, muss in dieser Zeit Mythic-Dungeons absolvieren. Einen Beweis-Screenshot für den besten Mythic-Lauf muss zusammen mit der Teamanmeldung eingereicht werden, Blizzard wählt dann die 32 besten Teams aus allen Einsendungen aus.

Hier geht es zum Anmeldeformular für das Mythic Dungeon Invitational

Im September treten dann die ausgesuchten Mannschaften aus Amerika, Europa und Asien gegeneinander an. Insgesamt 100.000 Dollar Gewinnsumme stehen auf dem Spiel. Die Übertragung findet via Twitch statt, mehr Details gibt es auf der offiziellen E-Sport-Seite von World of Warcraft.

