World of Warcraft - PvP-Chefentwickler nach Starcraft-Designer ebenfalls für neues Projekt abgezogen

Der Kopf hinter dem überarbeiteten PvP-System von World of Warcraft: Legion arbeitet nicht mehr am Online-Rollenspiel. Wie Brian »Desvin« Holinka in den offiziellen WoW-Foren mitteilt, wurde er nach fünf Jahren auf ein neues Projekt angesetzt. Für WoW soll der Wechsel keine weitere Bedeutung haben, das Team arbeitet weiter fleißig am Spieler-gegen-Spieler-Modus.

Woran Holinka arbeiten wird, verrät er nicht - ein neues Blizzard-Projekt soll es sein. Blizzard hat bereits vor Holinka mehrere namhafte Mitarbeiter von laufenden Spielen auf neue Spiele und Projekte angesetzt. Dazu gehören der Koreaner David Kim, der für die Balance in Starcraft 2 verantwortlich war, der ehemalige Game Director von World of Warcraft, Tom Chilton, sowie der Lead Designer von Starcraft 2 und Game Director von Heroes of the Storm, Dustin Bowder.

Keiner der Blizzard-Mitarbeiter hat durchblicken lassen, an welchem Projekt sie derzeit arbeiten. Da es sich aber um absolutes Top-Personal handelt, darf man auf kommende Ankündigungen gespannt sein. Das kalifornische Unternehmen sucht derzeit Mitarbeiter für einen neuen Shooter, für ein neues Mobile-Spiel im Warcraft-Universum und für neue Teile ihrer bekannten Spielemarken wie Diablo.

