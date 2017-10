Ich selbst kenne Gul'dan ja nur als nervigen Kontrahenten in Heroes of the Storm, aber für WoW-Recken entpuppt sich der grausige Ork-Warlock als ganz andere Hausnummer: Als Raid-Boss schickt er so manche Heldentruppe in Windeseile ins Jenseits. Umso erstaunlicher, dass Spielerin Mionee den Brocken jüngst im Alleingang gelegt hat.

Der Sturm auf Gul'dan dauerte über eine Stunde (01:09:00) und erwies sich als langatmiger Marathon. Normalerweise startet Gul'dan als unverwundbarer Feind und baut nach der ersten Phase über Zeit per Boost ein enormes Schadenspotenzial auf. Weil Mionee keine Truppe im Rücken hatte, die diesen Schaden abfangen kann, musste ein Kniff her.

World of Warcraft: Legion - Screenshots der Raidbosse aus der Nachfestung ansehen

Sie fand heraus, dass Gul'dans Rage nach 30 Minuten abklingt. Diese 30 Minuten zu überleben, war indes gar nicht so einfach. Aber mit geschickten Vorhersagen, wie die KI von Gul'dans herbeigerufenen Dienern funktionieren würde, fand Mionee ein Schlupfloch, in dem man halbwegs überdauern konnte - sofern man den um 900 Prozent geboosteten Hellfire-Kanonaden von Gul'dan ausweichen kann.

Das war natürlich jetzt eine sehr verkürzte Schilderung der Ereignisse. Mionee gehört zu den herausragendsten WoW-Spielern. Wer sich dafür interessiert, wie genau sie Gul'Dan im Alleingang den Garaus machen konnte, schaut sich das Video am besten selbst an. In der Videobeschreibung gibt's außerdem eine detaillierte Erklärung, welche Herausforderung Gul'dan für Solo-Spieler darstellt: