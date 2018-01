Ein konkretes Datum gibt es zwar noch nicht, World of Warcraft: Battle for Azeroth soll aber spätestens am 21. September 2018 und damit noch im Sommer diesen Jahres erscheinen. Das lässt sich der Vorbesteller-Seite für die neueste WoW-Erweiterung entnehmen.

Denn wer will, kann sich Battle for Azeroth auch jetzt schon vorbestellen. Für rund 45 Euro gibt es die Standard Edition und für 60 Euro die Digital Deluxe Edition. Als Bonus erhaltet ihr dafür neben einigen ingame-Goodies für WoW auch wieder Items für andere Blizzard-Spiele wie Overwatch oder Hearthstone. Hier die Inhalte der Vorbesteller-Editionen im Überblick:

Battle of Azeroth: Die Editionen

Standard Edition:

Das vollständige Battle for Azeroth-Erlebnis

Beinhaltet eine Charakteraufwertung auf Stufe 110

Holt euch Battle for Azeroth noch heute im Vorverkauf um eure Charakteraufwertung auf Stufe 110 zu verwenden und euch auf eine Reise zu begeben, in deren Verlauf ihr vier verbündete Völker freischalten könnt.

Digital Deluxe Edition:

Alle Inhalte der Standard Edition

Die Reittiere Goldbesetzter Ravasaurus aus Zandalar (Horde) und Seefester Hengst aus Kul Tiras (Allianz)

Der Begleiter Törtel, der Babytortollaner

Einen Kartenrücken für Hearthstone

StarCraft II-Sprays

Urzeitlicher Flammensäbler-Reittier für Heroes of the Storm

Sprüche, Emotes, Sprays und Icons für Overwatch

Im Einzelhandel wird es im Laufe des Jahres außerdem noch eine Collector's Edition mit phyischen Bonusinhalten wie Illustrationen, dem Soundtrack oder Hintergrundgeschichten geben. Die erste Welle an Vorbestellern erzeugte wohl so einen Ansturm, dass zeitweise sogar die Live-Server lahmgelegt wurden. Mittlerweile soll aber wieder alles funktionieren.

Verbündete in Azeroth: So schaltet ihr neue Völker frei

Eine geschlossene Beta für WoW: Battle for Azeroth findet schon bald statt. Anmelden könnt ihr euch dafür direkt bei Blizzard mit eurem Battle-Net-Account. Da es sich um eine Closed Beta handelt, sied ihr dann allerdings nicht automatisch dabei, sondern müsst noch auf eine Einladung zum Teilnehmen warten.