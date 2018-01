X-Men: Kitty Pryde - Deadpool-Regisseur Tim Miller soll Solo-Film drehen

Während Disney die Übernahme der Film- und Seriensparte von 20th Century Fox vorbereitet, plant Fox ungeachtet dessen mit weiteren X-Men Filmen.

Einem Bericht von Collider nach entwickelt das Studio einen Kitty Pryde Solo-Film. Für die Regie ist Tim Miller vorgesehen, der bereits erfolgreich das X-Men Spin-off Deadpool mit Ryan Reynolds als beliebter Anti-Held in die Kinos brachte.

Wird Ellen Page wieder zur Mutantin Kitty Pryde?

Die Mutantin Kitty Pryde aka Shadowcat kann durch Wände gehen und hatte bereits in vier X-Men Filmen ihren Auftritt: In X-Men (2000) wurde sie von Sumela Kay dargestellt, im Sequel X-Men 2 (2003) schlüpfte Katie Stuart in die Rolle der Mutantin und zuletzt durfte Ellen Page in den beiden Filmen X-Men: Der letzte Widerstand (2006) und X-Men: Zukunft ist Vergangenheit (2014) das jüngste Mitglied der X-Men darstellen.

Schon damals sprach sich Ellen Page für einen Kitty Pryde Solo-Film aus. Ob sie nun erneut in die Rolle der Mutantin schlüpfen wird, steht noch aus.

Die nächsten X-Men Filme im Kino

Ob der Film aber tatsächlich realisiert wird, hängt natürlich von Disneys Plänen ab und wie man mit der X-Men Reihe nach der Übernahme von Fox weiter verfahren möchte.

Fest steht, dass in diesem Jahr gleich drei X-Men Filme in die Kinos kommen: Das düstere Spin-off New Mutants geht am 13. April an den Start, gefolgt von Deadpool 2 im Juni und mit X-Men: Dark Phoenix wird am 2. November die X-Men Hauptreihe fortgesetzt.