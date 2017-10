Im Gespräch mit Gamespot hat die Managerin der Microsoft Studios Global Publishing, Shannon Loftis, erklärt, dass reine Singleplayer-Spiele nicht tot sind. Man muss sich jedoch fragen, wie sie refinanziert werden können. Die Nachfrage nach qualitativen Erfahrungen und guten Geschichten hat seinen Preis, erklärt Loftis. Gutes Storytelling wird immer Teil der Gamesbranche sein, muss sich jedoch den veränderten Bedingungen am Markt anpassen:

"Bei der Entwicklung von Spielen geht es in der Regel um ein paar Dinge. Es geht darum, etwas zu erleben und zu erfahren. Und es geht darum, Geschichten zu erzählen. Storytelling ist in der Spieleentwicklung immer noch so wichtig, wie es immer war. "