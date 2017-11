Xbox- und Windows-Vize-Präsident Mike Ybarra spielt selbst gerne auf Windows 10. Das sei ihm zufolge aber völlig egal - Microsoft entwickle Spiele für PC und Xbox, man solle einfach da spielen, wo man möchte und Spaß dabei haben.

Mit dieser Aussage reagiert er über Twitter auf die Kritik, er solle sich doch mehr auf die Konsole konzentrieren.

You realize we create both gaming platforms right? Windows and Xbox. I don’t care where people play. Play and have fun.