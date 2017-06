Xbox One - Ausgewählte Spiele der ersten Xbox bald abwärtskompatibel

Microsoft erweitert die Abwärtskompatibilität der Xbox One zukünftig mit ausgewählten Spielen der ersten Xbox. Das gab Xbox-Games-Chef Phil Spencer auf der Microsoft-Pressekonferenz bekannt. Einer dieser Titel wird Crimson Skies: High Road to Revenge sein, welches schon in einem kurzen Video zu sehen war. Laut Spencer sollen die unterstützten Spiele nicht nur besser aussehen, sondern sich auf Xbox-One-Systemen auch »besser spielen«.

Das Programm soll noch im Laufe des Jahres starten, wir gehen davon aus, dass die Liste der Spiele sehr ähnlich zu denen sein wird, die bereits auf der Xbox 360 spielbar waren. Eine offizielle Liste aller Titel steht aber aktuell noch aus und soll in Kürze bekannt gegeben werden.