Xbox One - Microsoft enthüllt Spotify-App für die Konsole

Update vom 6. August 2017:

Spotify kommt bald auf die Xbox One. In der aktuellen Ausgabe von Major Nelsons "This Week on Xbox" können wir ungefähr ab Minute 9 erhaschen, wie die App des Musik-Streamingdienstes auf der Konsole läuft. Wann die Spotify-App für die Xbox One erscheint, ist noch unklar. Allzu lange sollte das aber nicht mehr dauern. (via The Verge).

Originalmeldung vom 4. August 2017:

Die App Spotify lässt uns bereits seit 2015 auf der PlayStation 4 Musik hören und kommt womöglich bald auch auf die Xbox One. Reddit-User Geralt_De_Riva folgt dem Xbox Live-Account von Larry Hryb und postete kürzlich einen Screenshot, auf dem wir sehen können, dass "Major Nelson" die App bereits auf seiner Xbox One getestet hat.

Dem Account von Larry Hryb zu folgen lohnt sich ohnehin, da er oft Spiele oder sich noch in der Entwicklung befindliche Apps ausprobiert, bevor sie dann irgendwann auf die Xbox-Community losgelassen werden. So vermutlich auch die Spotify-App.

Reddit-User GhostlyCrowd hat außerdem den Screenshot eines Artikels auf Microsofts Trainingsportal für Retail-Händler gepostet, der das Gerücht um die Spotify-App für die Xbox One nochmals befeuert. Darin heißt es ausdrücklich, dass Spotify für die Xbox erscheine.

Weder Microsoft noch Spotify haben bisher offiziell bestätigt, dass die App auf die Xbox One wandert. Wir haben Microsoft daher um ein Statement gebeten und geben Ihnen ein Update, sobald wir eine Antwort erhalten.