Nur 277€: Xbox One S 1 TB + CoD: WWII + AC: Origins + Forza Horizon 3 - Angebote im MediaMarkt Singles Day

Wenn man sich derzeitig den Konsolenmarkt anschaut, wird eines klar: Die Herbst-/Wintersaison wird richtig heiß! Nach der Veröffentlichung der Xbox One X wird das Vorgängermodell weiter auf den Kopf gehauen. Dabei werden die angebotenen Konsolen-Bundles immer attraktiver: Während des Singles Day gibt es die weiße Xbox One S als 1 TByte-Version zu ergattern - und das beiliegende Spielefutter der Klasse AAA kann sich sehen lassen!

An diesen Tagen packt MediaMarkt der Konsole nicht nur das rasante Microsoft-Game Forza Horizon 3, sondern auch die beiden frisch veröffentlichten Spiele-Titel Assassin's Creed: Origins und Call of Duty: WWII bei - für gerade einmal 277€ im Komplettpreis. Durch den kontinuierlichen Support von Microsoft ist die One S immer noch eine gute Alternative zur neuen Xbox One X - nicht nur für Schnäppchenjäger. Auch als Mediaplayer zum Abspielen von UHD-Blu-rays eignet sich die One S nach wie vor perfekt.

Xbox One S 1TB + Forza 3 + Assassin's Creed: Origins + CoD: WWII für nur 277 Euro

LG Oled-TV für cineastische Erlebnisse in 4K

Wer sein Heimkino aufstocken möchte, dem könnte der LG OLED55E7N 55 Zoll-Oled TV gefallen. Der schlanke und smarte Fernseher aus dem Hause LG überzeugt durch seine hervorragende Bildqualität, welche durch das dünne Oled-Panel und transparenter Rückwand aus Glas erzeugt wird. Weiterhin wird durch Active HDR das Bild weiter optimiert und in Sachen Realität und Farbtreue noch einmal eine Schippe oben drauf gelegt.

Der Sound wird durch Dolby Vision und Dolby Atmos unterstützt und verspricht cine-tastische Erlebnisse im eigenen Wohnzimmer. Doch die hohe Bildqualität und der Sound haben ihren stolzen Preis. Mit 2.222€ ist der Oled-Fernseher während der Singles Day-Angebote dennoch zum derzeitigen Bestpreis zu haben. Wem das noch zu kostspielig ist, kann aber alternativ auf die 0%-Finanzierung bei MediaMarkt zurückgreifen.

LG OLED55E7N Oled TV, 55 Zoll, Active HDR, UHD 4K, Dolby Atmos für 2.222 Euro

