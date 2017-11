Xbox One S 500 GB + Schatten des Krieges + CoD: WWII nur 229€ - Im Angebot bei MediaMarkt

Wenn eine neue Konsole kurz vor dem Release steht, sind die Vorgängermodelle oft besonders preiswert zu haben. Bei der Xbox One S zeigt sich: Das gilt sogar, wenn der Vorgänger weiterhin voll unterstützt wird und für viele Gamer eine noch immer sehr interessante Alternative darstellt. Umso besser für Schnäppchenjäger.

Diese Woche bietet MediaMarkt die Xbox One S mit 500 GByte HDD-Kapazität pünktlich zum Erscheinen von neuem AAA-Spielefutter im Bundle besonders günstig an. Der Konsole liegen bei einem Preis von nur 229€ die Titel Mittelerde: Schatten des Krieges sowie Call of Duty: WWII bei. Ganz nebenbei lässt sich die Xbox One S natürlich auch als Medienplayer nutzen - sogar UHD-Blu-rays spielt sie ab.

Xbox One S 500 GB + Mittelerde: Schatten des Krieges + Call of Duty: WWII für nur 229€