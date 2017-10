Xbox One S Racing Bundle mit Forza 3/DLC und Forza Motorsport 7 für 249€ - Schocktober-Angebote bei Saturn

Die Schocktober-Angebote bei Saturn gehen in die zweite Runde. Es warten wieder jede Menge Technik-Highlights auf euch, darunter auch die schicke weiße Xbox One S als 500 GByte-Version, die es erneut in einem interessanten Bundle preisgünstig zu haben gibt.

Das von Saturn geschnürte Paket enthält gleich drei rasante Spiele für erfahrene Bleifüße und die, die es einmal werden wollen: Auf FIFA 18 wird in diesem Fall nämlich vollkommen verzichtet, dafür bekommt ihr zusätzlich zu Forza Horizon 3 und dem dazugehörigen Hot Wheels-DLC das gerade frisch erschienene Forza Motorsport 7 für gerade einmal 249€.

Das selbst ernannte »Racing-Bundle« ist sowohl online, als auch im Saturn-Markt eures Vertrauens verfügbar. Bei Online-Bestellung wird das Konsolen-Paket ohne Versandkosten ausgeliefert.

Xbox One S 500GB + Forza Horizon 3 + Hot Wheels + Forza Motorsport 7 für nur 249 Euro

Weitere Angebote bei Saturn:

Alle Schocktober-Angebote bei Saturn