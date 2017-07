Auf der Gamescom (23. bis 26. August 2017 in Köln) gibt es erstmals die Möglichkeit, die neue Xbox One X selbst zu testen. Das geht aus einem Blogeintrag von Xbox-Produktmanager Larry "Major Nelson" Hyrb hervor.

Am Xbox-Stand in Halle 8 der Koelnmesse dürfen Besucher von Mittwoch bis Samstag jeweils von 9:00 bis 20:00 Uhr die Xbox One X ausprobieren. Geboten wird laut Microsoft eine "große Auswahl an Spielen, die in den nächsten 12 Monaten für Xbox erscheinen".

Neue Sicherheitsregeln: Einlass- und Taschenkontrollen auf der Gamescom 2017

27 Spiele vorab zocken

Insgesamt sind auf der Gamescom 27 kommende Titel von Microsoft spielbar - darunter Age of Empires: Definitive Edition für PC, Sea of Thieves und Forza Motorsport 7. Außerdem sind Live-Events, Verlosungen und ein Fan-Fest geplant.

Moderiert wird der internationale Xbox@gamescom-Livestream am Sonntag, den 20. August ab 9:00 Uhr übrigens von Maxi Gräff, ehemalige Redakteurin und Moderatorin bei GameStar und High5.

Die Microsoft Xbox One X erscheint am 7. November 2017. Sie besitzt schnellere Hardware als die Xbox One (S) und auch die PS4 Pro und soll sich damit auch für das Spielen in 4K-Auflösung mit HDR eignen. Digital Foundry hat bereits Benchmarks veröffentlicht, die unter anderem ihre Leistung in 4K mit der Xbox One vergleichen.

