Xbox One X jetzt vorbestellen - Pre-Order heute offiziell gestartet

Das Erscheinen der Microsoft Xbox One X rückt näher, am 07. November erscheint Microsofts Xbox-Evolution offiziell. Wer direkt zum Start mit dabei sein möchte, sollte sich eine Konsole vorbestellen - man weiß ja nie. Das erste Vorbestellerkontingent war allerdings rasch ausverkauft, das Interesse an der Konsole ist offenbar groß. Während es sich bei der ersten Ladung allerdings um die limitierte Project-Scorpio-Edition handelte, geht es seit heute um die Konsole in der Standard-Version.

Fit für UHD dank Leistungsupgrade

Heute gibt es also eine neue Chance auf eine garantiert zum Release eintreffende Xbox One X. Microsoft bietet im hauseigenen Store die Xbox One X für 499,99€ an. Im Inneren hat Microsoft der Konsole eine Frischzellenkur verordnet - herausgeflogen ist der schnelle, auf der GPU eingebettete Zwischenspeicher, neu dabei ist GDDR5-Speicher für Prozessor und Grafikeinheit. 12 GByte stehen zur Verfügung, dank GDDR5 stimmt auch die Bandbreite. Beim AMD-Achtkernprozessor hat sich wenig geändert, deutlich flotter arbeitet aber die aufgemotzte Grafiklösung. Diese arbeitet dank schnellerem Speicher und zusätzlichen Shadereinheiten aber auch dank einiger Softwaretricks deutlich schneller als der Vorgänger aus der Xbox One S.

Beibehalten hat Microsoft den Blu-ray-Player der auch die hochauflösenden UHD-Blu-rays abspielt und einen separaten Player im Wohnzimmer einspart.

Microsoft Xbox One X 1,0 TByte für 499,99€ vorbestellen (Microsoft.de)

Microsoft Xbox One X 1,0 TByte für 499,99€ vorbestellen (Amazon)

Microsoft Xbox One X 1,0 TByte für 499,99€ vorbestellen (Mediamarkt)