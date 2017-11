Xbox One X jetzt wieder vorbestellbar - Pünktlich zum Release bei Amazon ordern

Kaum war die Xbox One X im Microsoft-Store vorbestellbar, war das Kontingent auch schon vergriffen - bereits Wochen vor Release von Micrsofts neuer Xbox war die Nachfrage offenbar erstaunlich groß. Nun, einen Tag vor dem offiziellen Erscheinen am 07. November, gibt es wieder die Möglichkeit, die Konsole zumindest ein wenig vorzubestellen.

Amazon bietet die Microsoft Xbox One X 1TB zum regulären Preis von 499€ an, wer Glück mit seinem Paketboten hat kann daher bei flotter Bestellung noch morgen mit der Konsole rechnen und zahlt keinen Aufpreis in Form von eBay-Abzockangeboten oder Frostbeulen beim Anstehen vor dem Elektronik-Discounter.

Neben der auch gegenüber Sonys Playstation 4 Pro gesteigerten Leistung bietet die Xbox One X natürlich auch weiterhin einen UHD-Blu-ray-Player für hochauflösende Filme sowie HDR für tolle Kontrasteffekte bei Spielen und Filmen. Ältere Xbox-One-S-Spiele funktionieren trotz massiv verbesserter Technik weiterhin, auch wenn Microsoft sich beim Innenleben für gravierende Updates wie insgesamt 12 GByte GDDR5-RAM entschied.

Xbox One X 1TB Konsole - Standard Edition für 499€