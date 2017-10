Xbox One X - Laut Spielentwickler so leistungsstark wie ein High-End-PC

Die Xbox One X erscheint bereits am 07. November und könnte wohl auch für PC-Spieler eine ernsthafte Alternative sein. Für »nur« 500 Euro bietet Microsofts neue Konsole auf dem entsprechenden Bildschirm die Möglichkeit, Spiele in 4K und HDR darzustellen. Angeblich könnte die One X in Sachen Performance sogar mit einem modernen High-End-PC mithalten.

Das behauptet zumindest Paul Bettner, der Entwickler des Jump&Runs Super Lucky's Tale, das zeitgleich mit der One X sowohl für die Konsole als auch PC erscheint. In einem Interview mit gamespot zeigte er sich äußerst begeistert von der neuen Xbox.

Bei Super Lucky's Tale wären nur wenige Veränderungen nötig gewesen, um das Spiel von der PC- auf die Konsolen-Fassung anzupassen. Deshalb sei die effektiv nutzbare Leistung eines High-End-PCs mit einer Grafikkarte wie der Nvidia GTX 1060 bis hin zur Geforce GTX 1080 je nach Spiel nicht viel höher als die von der One X.

Grafikleistung hängt immer vom Spiel ab

Allerdings ordnete er seine Aussagen noch ein wenig ein: Sein Spiel hätte genau die richtigen Anforderungen, sodass die Xbox One X ihr Potential ordentlich ausschöpfen und in 4K und mit 60 Hz laufen könne. Die Leistung der Konsole hinge aber ganz klar vom jeweiligen Spiel und den technischen Details ab.

"Die Leistung liegt definitiv im Bereich einer Grafikkarte der Nvidia-Geforce-10-Serie, irgendwo zwischen der 1060 und der 1080. Allerdings ist es sehr schwer, Äpfel mit Birnen zu vergleichen, da es nicht nur vom Spiel, sondern auch vom Prozessor und anderen Details abhängt."

Unsere ersten Hardware-Vergleiche zwischen Xbox One X und PC lassen uns eher daran zweifeln, dass Microsofts Konsole wirklich auf dem Niveau eines High-End-PCs laufen kann. Dabei sind aber natürlich auch die preislichen Unterschiede nicht zu vergessen, zudem haben es Konsolenspiele wesentlich leichter, die optimale Leistung aus der Hardware rauszuholen, weil die Entwickler die einzelnen technischen Komponenten genau kennen. PC-Spiele müssen dagegen auf diverser Hardware laufen können.

Mehr Klarheit wird der Release der Konsole schaffen, der am 07. November ansteht.

Die Xbox One X im Vergleich mit der PS4 Pro und dem PC