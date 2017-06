Am Freitag haben viele Medien, unter anderem auch GameStar, berichtet, dass Microsoft eine Umtauschaktion für die Xbox One X in Deutschland plant. Ein solches Angebot hat Phil Spencer für die USA angekündigt.

Diese Meldung ist falsch, wie uns Microsoft via E-Mail mitteilte. Offenbar war es während des Livestreams, aus dem die Aussage stammte, zu einem Missverständnis gekommen. Derzeit ist keine Xbox One X Umtauschaktion in Deutschland geplant.

Maxy Gräff von Microsoft twitterte dazu folgendes Statement:

ACHTUNG: Es ist AKTUELL keine Umtauschaktion für Xbox One X geplant. Wir haben uns falsch ausgedrückt (1) .... pic.twitter.com/wf7Kl7Ryky — Maxi Gräff (@GMaxee) June 16, 2017

..... Falls sich hier was ändert, geben wir euch SOFORT Bescheid! (2) Verzeiht uns bitte die Verwirrung dazu. :( #xboxliebtdich — Maxi Gräff (@GMaxee) June 16, 2017

Die Xbox One X startet am 7. November 2017 zum Preis von 499 Euro in den Handel. Alles, was Sie über die Konsole wissen müssen, finden Sie in unserem Hardware-Special und dem Video mit Nils Raettig, der ergründet, ob die Konsole ihre 499 Euro wert ist:

