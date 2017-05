Xbox Scorpio - Insider grenzt den Release-Zeitraum ein

»Demnächst erhältlich« steht auf der offiziellen Website zu Project Scorpio, dem kommenden Mitglied des Xbox-One-Ökosystems. Zuvor betonte Microsoft, dass die Konsole zum Weihnachtsgeschäft 2017 in den Handel kommen soll. Weitere Angaben zum Release-Termin blieb das Unternehmen jedoch schuldig. Dafür grenzt nun Windows Central-Reporter Jez Corden, der uns bereits mehrfach mit Insider-Details zur Xbox Scorpio versorgte, den Release-Termin näher ein.

Wie Corden mitteilt, müssten speziell für die Xbox Scorpio optimierte Spiele einen Zertifizierungsprozess durchlaufen, der auf Basis des Xbox Development Kit vom Oktober 2017 stattfinde. Anhaltende Gerüchte, die Xbox Scorpio könne schon im August oder sogar noch früher erscheinen, seien falsch.

Anstelle des vermuteten Release im August tippt Corden auf einen Release-Zeitraum, der zwischen Mitte Oktober und Mitte November liegt. Dieser passt auch zu den bislang bekannten Angaben von Microsoft.

