Xbox Scorpio - Mehr Leistung durch zusätzlich 1 GByte RAM

Seit der offiziellen Vorstellung der Xbox-Scorpio-Hardware ist bekannt, dass die Konsole über 12 Gigabyte an Arbeitsspeicher verfügen wird. Ein Drittel davon ist jedoch für das Betriebssystem reserviert - zumindest war das bisher der Fall.

Wie Mike Ybarra von Microsoft jetzt via Twitter bekannt gegeben hat, ist es den Ingenieuren gelungen, ein weiteres Gigabyte an Arbeitsspeicher der Xbox Scorpio für die Entwickler freizuschaufeln. Somit stehen ihnen künftig 9 anstatt bisher 8 Gigabyte zur Verfügung. Das sollte nicht nur einige bisher vorhandene Beschränkungen lockern, sondern in den meisten Fällen auch für etwas mehr Leistung sorgen.

We’ll keep tuning Scorpio to empower creators to share the best versions of their games. Unlocked extra GB of RAM for them, now 9GB of GDDR5 — Mike Ybarra (@XboxQwik) June 8, 2017

Eine offizielle Präsentation der Xbox Scorpio von Microsoft soll auf der diesjährigen E3 in Los Angeles stattfinden. Das »Xbox Media Briefing« - so der Name des E3-Events von Microsoft - findet am 11. Juni 2017 um 23:00 Uhr deutscher Zeit statt. Es sind Livestreams auf mehreren Plattformen geplant, so dass Spieler das Event auch zu Hause am Bildschirm verfolgen können. Wir liefern live unter dem Hashtag #E3daheim alle wichtigen Infos sämtlicher Termine & Pressekonferenzen.

