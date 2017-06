Xbox und VR - Microsoft: Virtual Reality gehört auf den PC

Während Sony mit PlayStation VR den aktuellen Virtual-Reality-Trend bedient und bereits über eine Million Exemplare seiner Headset-Lösung für die PlayStation 4 verkauft hat, steht Microsoft beim Thema zumindest im Hinblick auf den Konsolenmarkt noch etwas abseits. Auch auf der Pressekonferenz des Unternehmens zur E3 2017 war von der virtuellen Realität kaum etwas zu sehen.

Warum dem so ist, hat Phil Spencer später auf Nachfrage gegenüber der britischen Rundfunkanstalt BBC erklärt: Der Chef der Xbox-Abteilung glaubt nicht, dass sich das Wohnzimmer für Virtual-Reality-Anwendungen eignet. Als Problem nennt er die vielen Kabel und die Entfernung zu Konsole und Fernseher.

»VR am PC ist nutzerfreundlicher«

Beim PC hingegen, so Spencer, sitze der Spieler ja direkt am Gerät. Das halte er für ein sehr viel nutzerfreundlicheres Szenario.

Dennoch spricht Spencer Sony ein Lob aus. Was der PlayStation-Hersteller in Sachen Virtual Reality auf die Beine stelle, sei großartig. Auch HTC (Vive) und Oculus (Rift) sieht Spencer positiv. Aktuell würden all die Hersteller jedoch noch lernen und man müsse abwarten, wohin der Weg letztlich führe.

Kabellose VR-Headsets in Arbeit

Was bei der ganzen Sache allerdings zu bedenken ist: Aktuell arbeiten gleich mehrere Hersteller an Möglichkeiten, ihre Headsets kabellos zu machen. Wie die Lösung aussehen könnte, zeigt etwa die TPCast-Box im Zusammenspiel mit der HTC Vive.

Der Hardware-Hersteller AMD hat zudem vor einiger Zeit das Technologie-Unternehmen Nitero aufgekauft. Die in Texas ansässige Firma Texas spezialisiert sich seit einigen Jahren auf die Entwicklung von Wireless-Technologien für Virtual-Reality-Headsets.

