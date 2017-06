XCOM 2 - E3-Ankündigung: »Der echte Krieg beginnt«

Es wird wohl demnächst Nachschub für das Rundenstrategiespiel XCOM 2 geben. Darauf lässt zumindest ein aktueller Tweet des Entwicklers Firaxis Games schließen.

Der teaserte für die diesjährigen E3 in Los Angeles eine große Ankündigung zu XCOM 2 mit den Worten »Der echte Krieg beginnt« an. Das lässt natürlich viel Freiraum für Spekulationen: Denkbar wäre beispielsweise, dass Firaxis Games einen neuen Story-DLC in der Hinterhand hat. Immerhin wartet die Geschichte aus dem Hauptspiel noch immer auf eine richtige Auflösung.

June 12 at 10am PT / 1pm ET / 6pm BST.



? https://t.co/9LTRgZUs3i pic.twitter.com/UFkVfHgZ08 — XCOM (@XCOM) June 8, 2017

Aber auch eine umfangreiche Erweiterung für XCOM 2 liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Spätestens am 12. Juni 2017 werden wir alle etwas schlauer sein. Dann findet nämlich um 19:00 Uhr unserer Zeit die große PC Gaming Show statt, bei der die besagte Ankündigung erfolgen soll.

