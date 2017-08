XCOM-Entwickler Firaxis hat im aktuell erschienenen DLC-Paket XCOM 2: War of the Chosen erneut einen Hinweis darauf gegeben, dass sich ein bisher noch nicht angekündigtes XCOM 3 am Rundenstrategie-Klassiker Terror from the Deep orientieren könnte. Nach UFO: Enemy Unknown (dem Original-XCOM sozusagen) erschien X-COM: Terror from the Deep 1995 von MicroProse, darin mussten die Spieler auch unter Wasser gegen die außerirdische Bedrohung kämpfen.

Im Abspann (milde Spoiler-Warnung) von XCOM 2 gab es bereits einen Hinweis auf Aliens unter Wasser. Im DLC-Paket XCOM 2: War of the Chosen gibt es eine veränderte, neue Endsequenz die mit einem außerirdischen Unterwasserphänomen und der Zeile »Now the real war begins« die Fans erneut zu Spekulationen einlädt.

Falls ihr das hervorragende AddOn nicht selber bis zum Ende spielen möchtet, könnt ihr euch das Ende (auf eigene Gefahr) mit der Unterwasser-Andeutung im folgenden YouTube-Video ansehen:

