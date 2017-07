XCOM 2: War of the Chosen - Hoher Addon-Preis überrascht die Fans

Am 28. August wird XCOM 2 mit der Erweiterung War of the Chosen um viele neue Inhalte erweitert. Die Fans des Spiels diskutieren jetzt aber erstmal auf Steam über den Preis des Addons. War for The Chosen soll nämlich 40 Euro kosten und ist damit 10 Euro teurer als die große Erweiterung für das letzte XCOM, Enemy Within.

Kritik gibt es auch dafür, dass War of the Chosen nicht Teil des Reinforcement Packs ist, dem Season Pass von XCOM 2. Gemessen an den Neuerungen der Erweiterung, wäre der Preis von 20 Euro beim Season Pass und den bereits enthaltenen Inhalten, aber wohl sowieso zu gering gewesen.

Einige Spieler sind auch enttäuscht, dass Vorbesteller aktuell keinen Rabatt auf die Erweiterung bekommen.

Genug Inhalt fürs Geld

Es gibt aber auch viel Zuspruch für den Preis von War of the Chosen, schließlich ist die Liste der neuen Inhalte mit drei Subfraktionen, neuen Gegnern und vielen Gameplay-Anpassungen lang und die XCOM-Serie bietet ohnehin viel Langzeitunterhaltung.

Die neuen Inhalte von War of the Chosen werden wie schon bei Enemy Within in die Kampagne des Hauptspiels integriert.

Fast schon ein neues Spiel?

Für Schlagzeilen hatten zuletzt die Aussage vom Entwickler Firaxis gesorgt, dass man sogar darüber nachgedacht hatte, auf den DLC-Release zu verzichten und aus War of the Chosen direkt XCOM 3 weiterzuentwickeln.

