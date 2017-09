Your Name - J.J. Abrams verfilmt erfolgreichsten Anime als US-Remake neu

Der Anime Your Name. (Kimi no na wa.) von Regisseur Makoto Shinkai kam im letzten Jahr in die japanischen und US-Kinos.

Mit Kino-Einnahmen von über 355 Mio. Dollar ist er laut Box Office Mojo weltweit der kommerziell erfolgreichsten Anime-Film aller Zeiten, vor Chihiros Reise ins Zauberland (289 Mio.) und Das wandelnde Schloss (235 Mio.) von Studio Ghibli.

Hollywood dreht US-Remake

Jetzt widmet sich Hollywood der Vorlage und macht daraus einen Realfilm. Der geplante Kinofilm wird von Star-Wars-Regisseur J.J. Abrams und seinem Studio Bad Robot für Paramount Pictures produziert. Das Drehbuch schreibt Eric Heisserer, der schon die Vorlage zum SciFi-Hit Arrival verfasste.

Wer die Regie übernehmen wird, steht noch aus. Da J.J. Abrams als Regisseur von Star Wars: Das Erwachen der Macht nun auch mit Epsiode 9 den Abschluss der neuen Trilogie für Lucasfilm drehen wird, hat er wohl kaum Zeit, selbst die Realverfilmung zu drehen. Noch steht zu diesem frühen Zeitpunkt noch keine Besetzung fest.

Anime Your Name als Film und Buch

Der Anime Your Name. basiert auf der gleichnamigen Buchvorlage von Makoto Shinkai, der seine Idee auch gleich selbst verfilmte. Im Mittelpunkt steht der Junge Taki und das Mädchen Mitsuha, die auf geheimnisvolle Weise ihre Körper tauschen können und damit ihre eigene Zukunft auf tragische Weise verändern. Die Musik zum Film stammt von der japanischen Band J-Rockband Radwimps.

Weder der viel gelobte Kinofilm noch seine Buchvorlage wurden bisher in Deutschland veröffentlicht. In den USA erscheint der Anime Anfang November auf Blu-ray. Wann das US-Remake in die Kinos kommen wird, steht noch aus.