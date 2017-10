Youtube - Monetarisierungs-Update soll Youtubern wieder mehr Geld in die Kasse spülen

Gute Nachrichten für Youtuber: Ein neues Update hat den Algorithmus geändert, der nach ungeeigneten Inhalten in Videos sucht. Das gab eine Sprecherin von Youtube in einem Blogpost bekannt. Durch das Update werden ab sofort 30 Prozent mehr Videos monetarisierbar sein. Das entspricht mehreren Millionen Videos, die den zugehörigen Kanälen nun wieder Geld einbringen. Zuvor wurden viele davon fälschlicherweise als ungeeignet herausgefiltert, was viele Youtuber verärgert hat.

Der neue Algorithmus soll die Fehlerquote jetzt senken und diejenigen wieder glücklich machen, die davon betroffen waren. Eine große Hilfe seien vor allem die zahlreichen Feedbacks gewesen, wodurch das Update erst möglich war. Im Blogpost heißt es aber auch, dass es noch nicht perfekt ist und weitere Verbesserungen notwendig seien. Daher sollen Youtuber, deren Videos eigentlich monetarisierbar sein sollten, es weiterhin melden, falls das nicht der Fall ist.

