Es hat nur zwei Tage gedauert, um Ziggs Arcade Blast zu entwickeln. Dieses Zeitlimit war nämlich beim jährlich stattfindenden Hackathon von Riot Games vorgegeben.

Heraus gekommen ist dabei ein Jump'n Run, in dem der Held Ziggs aus dem regulären Spiel ganz klassisch in 2D von links nach rechts durch die Level springt und sich dabei den Weg freibombt. Am Ende steht ihm Brand, ebenfalls ein Charakter aus League of Legends, gegenüber.

LoL-Community hat mitgewirkt

Der Riot-Games-Hackathon findet jedes Jahr unter dem Namen »Thunderdome« statt. Dabei machen ausschließlich Angestellte der Entwickler-Firma mit. Ziggs Arcade Blast war die Idee von »Team PVC (Player Voted Content)«. Wie der Teamname schon verrät, haben sie sich dafür Meinungen aus der LoL-Community eingeholt.

Auf der offiziellen Webseite von Riot Games wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Spiel Bugs hat und dass es keinen Support nach dem 48-Stunden-Hackathon geben wird. Die herunterladbare Version sei spielbar, aber nicht mit jedem System kompatibel.

Ziggs Arcade Blast steht auf der Seite von Riot Games kostenlos als Download zur Verfügung.