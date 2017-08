Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic bekommt ein eigenes Videospiel. Mit einem ersten Trailer kündigt der Fußballer das Mobile Game Zlatan Legends an, in dem er in die Rolle eines »Superhelden« schlüpft.

Im Trailer sehen wir Ibra in einem futuristischen Raumanzug, der verdächtig an Tony Starks Iron Man erinnert. Dazu hören wir die Stimme des Schweden, die uns einen kleinen Ausblick darauf gewährt, was uns im Spiel erwartet:

"Ich dachte, es gebe keine Herausforderungen mehr. Doch genau da sind sie aufgetaucht. Ein neues Spiel, neue Regeln und ein neuer Rivale - jemand den ich sehr gut kenne. Doch heute wird das Universum erfahren: Es gibt nur einen wahren Zlatan!"

Ibra wird sie alle zlatanieren!

Aber wer könnte eine ernsthafte Herausforderung für den übermächtigen Ibrahimovic darstellen? Erwartet uns mit dem Rivalen, den Zlatan »gut kennt«, etwa noch ein weiterer Fußball-Star im Spiel? Wer auch immer seine Feinde sein mögen, Ibra wird sie mit ziemlicher Sicherheit »zlatanieren« (dieser Begriff wurde 2012 zu Ehren des Fußballers ins schwedische Wörterbuch aufgenommen und bedeutet so viel wie »stark dominieren«).

Erst vor Kurzem hat sich Ibrahimovic vom englischen Rekordmeister Manchester United verabschiedet und bislang noch keinen neuen Verein gefunden. Da er wegen einer Kreuzbandverletzung aber ohnehin erst 2018 wieder auf den Rasen treten kann, hat er offenbar Zeit, um in Videospiele zu investieren. So wird Zlatan Legends seit zwei Jahren von ISBIT Games entwickelt, einem schwedischen Studio, an dem der Fußballer selbst einige Anteile besitzt.

Erscheinen wird Zlatan Legends am 17. August im App Store für Apple-Nutzer, später soll noch eine Android-Version für den Google Play Store folgen.

Auch interessant: FIFA 18 Ultimate Team - EA stellt neue FUT-Ikonen, Squad Battles und Icon Stories vor