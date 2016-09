Amazon hat die Sandisk Ultra II SSD mit 480 GByte und 960 GByte aktuell im Angebot. Das Modell mit 480 GByte kostet damit 99€, die SSD mit 960 GByte kostet 179€.

Von Dennis Ziesecke |

Zeit für den Nachbrenner: Die Sandisk Ultra II SSD ist aktuell im Angebot.

Sandisk Ultra II 480 GByte und 960 GByte

Ein guter Zeitpunkt, den Rechner um schnellen SSD-Speicherplatz zu erweitern: Amazon bietet aktuell die Sandisk Ultra II mit 480 und 960 GByte sehr preiswert an. Vor allem das Laufwerk mit 960 GByte bietet eine Menge Speicherplatz, so dass auch der Steam-Ordner auf der SSD statt auf der Festplatte landen kann - ohne stetes Löschen von Spielen weil der Platz nicht reicht.

Zwar steigen die FPS durch eine SSD nicht an, die Ladezeiten reduzieren sich aber teils drastisch. Immer öfter sind auch plötzlich aufploppende Grafikdetails nach dem Upgrade auf eine SSD verschwunden. Und immer als letzter auf dem Battlefield zu stehen ist sicher auch nicht erstrebenswert. Die Sandisk-SSD bietet zudem sehr hohe Transferraten beim Kopieren von Daten - bis zu 550 MByte/sek. Die 2,5"-Laufwerke lassen sich problemlos auch in Desktop-PCs einbauen, da sie keinerlei beweglichen Teile enthalten müssen sie auch nicht entkoppelt werden um ruhig zu arbeiten. Und in einem echten Silent-PC hat eine Festplatte als letzte Geräuschquelle auch nicht viel verloren.

Sandisk Ultra II SSD 480 GByte für 99€

Sandisk Ultra II SSD 960 GByte für 179€