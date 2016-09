Der letzte Tag der Amazon-Herbstangebote bringt noch einmal ein paar Highlights. Mit dabei: Microsofts Xbox One mit 1 TByte SSHD und Forza Horizon 3 für 299€.

Die Xbox One Elite ist mit einer 1,0 TByte großen SSHD ausgestattet um die Ladezeiten zu reduzieren.

Xbox One Elite 1 TB im Bundle mit Forza Horizon 3

Für Nutzer eines FullHD-Fernsehers ist die Xbox One Elite der neuen Xbox One S in einem nicht unwichtigen Punkt überlegen: Es ist eine SSHD mit 1,0 TByte Speicher verbaut. Dabei handelt es sich um eine Festplatte mit integriertem Flashspeicher, deren Controller oft benötigte Daten in den schnellen SSD-Teil des Laufwerkes speichert. Der Effekt sind deutlich bessere Zugriffszeiten bei oft gespielten Titeln und geringere Ladezeiten. Das funktioniert zwar nicht beim ersten Start eines Spieles, dafür fällt der Preis einer SSHD deutlich geringer aus als der einer ebenso großen SSD.

Mit dabei, auch um die Vorteile der SSHD ausprobieren zu können, ist das brandneue Forza Horizon 3. Das Bundle wird ab dem morgigen 27.09.2016 ausgeliefert und kann bereits heute für nur 299€ bei Amazon bestellt werden. Aktuell liegt der Preis der Xbox One Elite ohne Spiel im Preisvergleich bei 349€.

Wem es nicht auf die SSHD ankommt: Amazon bietet in den heutigen Herbstangeboten die Xbox One 1TB in der Standardedition mit weiteren Spieleangeboten ebenfalls für 299€ an. Mit dabei ist auch das Wähle-dein-Spiel-Bundle (mit Rise of the Tomb Raider, Forza 6, Halo: MCC oder Rare Replay sowie als fester Spielebeilage Gears of War: Ultimate Edition) und die Xbox One 1 TB im Bundle mit Rise of the Tomb Raider, Tomb Raider: Definitive Edition und ReCore.

