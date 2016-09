In den Wochenangeboten von Notebooksbilliger.de gibt es aktuell unter anderem ein 2-Bay NAS-Leergehäuse mit flottem Prozessor von Western Digital zum Sonderpreis. Ebenfalls im Angebot sind zahlreiche Notebooks und weiteres Zubehör.

Von Dennis Ziesecke |

Das WD My Cloud DL2100 NAS-Leergehäuse arbeitet dank Atom-Dualcore sehr flott und bietet zwei Laufwerken Platz.

Die Zeiten, in denen pro Haushalt bestenfalls ein PC stand sind schon länger vorbei. Damals war das Verwalten einer Mediensammlung noch einfach: Bilder und Musik auf die Festplatte des Computers, fertig. Smart-TVs, Konsolen, Smartphones, Tablets und sogar der digitale Bilderrahmen haben diese Situation aber grundlegend verändert. Warum immer mit dem USB-Stick zum PC rennen um einen Film zur Wiedergabe vom Fernseher zu kopieren? Mit einem NAS muss das nicht sein. Hier liegen die Daten zentral im heimischen Netzwerk und können von jedem netzwerkfähigen Gerät abgespielt werden.

Sicher, rudimentäre NAS-Funktionen bieten heute schon billige Router, an die ein USB-Laufwerk angeschlossen wird. Hier bremsen die schwachen Prozessoren im Router aber die maximale Übertragungsrate. Kopiervorgänge dauern ewig, an Backups auf den Netzwerkspeicher ist gar nicht zu denken. Besser ist ein dediziertes NAS, doch auch hier gibt es Leistungsunterschiede. Das My Cloud DL2100-NAS von WD arbeitet mit einem für Netzwerkfestplatten sehr schnellem Atom-Prozessor, was auch verschlüsselte Übertragungen zu annehmbaren Geschwindigkeiten verhilft. Dazu kommen zwei Gigabit-LAN-Anschlüsse und 2x USB 3.0.

Festplatten sind natürlich noch nicht mit dabei - das Gehäuse verarbeitet laut Hersteller maximal 12 TByte an Festplattenkapazität (2x 6,0 TByte).

WD My Cloud DL2100 2-Bay-NAS (Leergehäuse) Atom C2350 für 169€

Weitere Wochenangebote bei Notebooksbilliger.de