Bei Caseking gibt es die leise und schnelle Geforce GTX 1080 Gamerock mehr als 50 Euro preiswerter als im Preisvergleich - dazu gibt es noch die kostenlose Vollversion von Gears of War 4.

Von Dennis Ziesecke |

Die Palit GTX 1080 Gamerock ist mit 8 GByte GDDR5X bestückt und gilt als eine der besten 1080-Partnerkarten auf dem Markt.

Die Palit GTX 1080 Gamerock überzeugt in zahlreichen Tests mit guter Leistung und einem leisen und effizienten Kühlsystem. Zwar fehlt der Karte im Gegensatz zur Gamerock Premium ein wenig Leistung, da bei der Standardvariante ein geringerer Takt anliegt - im Gegenzug lassen sich aber satte 100€ sparen. Doch auch gegenüber baugleichen Gamerock-Karten liegt das Angebote von Caseking gut 50€ niedriger. So wird die Palit GTX 1080 Gamerock unter anderem im Gamestar-Preisvergleich zu Preisen ab 676,25€ gelistet (Stand: 27.09.2016, 14:00 Uhr). Als Bonus gewährt Caseking im Falle eines Defektes einen Soforttausch der Grafikkarte. Zudem gibt es beim Kauf das aktuelle Gears of War 4 kostenlos dazu.

Palit GTX 1080 Gamerock 8GB GDDR5X + Gears of War 4 für 624,90€

AMD-Grafikkarten und Gaming-Lenkrad ebenfalls reduziert

Auch AMD-Fans oder generell sparsamere Naturen kommen zum Zuge: Die für FullHD-Auflösungen noch gut geeignete XFX Radeon RX470 mit 4,0 GByte GDDR5 ist für 204,90€ lieferbar und steht in der Leistung der RX480 mit der gleichen Speicherbestückung kaum nach. Schneller, vor allem mit der neuen Vulkan-Schnittstelle, ist die Sapphire Radeon R9 Fury Nitro Tri-X OC mit 4,0 GByte extrem schnellem HBM-Speicher. Die Karte ist inzwischen für 299,90€ zu haben, was sie trotz des schmalen VRAMs zu einer Alternative zur RX480 und GTX 1060 macht. Fans des neuen Forza-Titels sollten zudem einen Blick auf das Logitech G29-Lenkrad werfen, das bei Caseking aktuell 279€ kostet. Von eBay-Angeboten abgesehen liegt der Preis des Lenkrades ansonsten bei 299€ laut Preisvergleich.