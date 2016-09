Pillars of Eternity bei Gamesrocket - Das Oldschool-Rollenspiel im Sale

Pillars of Eternity knüpft an die alten Tugenden der großen Klassiker an und belebt ein Rollenspielerlebnis wieder, das uns an Baldur’s Gate 2 und Co. erinnert. Bis zum 2. September gibt’s das Riesenrollenspiel bei Gamesrocket günstiger.

Von Jochen Redinger |