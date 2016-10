Bei Amazon gibt es heute die Seagate Expansion Desktop 3 TB, eine externe USB-Festplatte mit ausreichend Speicherplatz für viele Backups oder Filme.

Die Seagate Expansion Desktop 3 TB bietet 3,0 Terabyte Speicherplatz per USB 3.0.

Was schützt besser vor Datenverlust als ein Backup? Genau: zwei Backups. Am besten aber nicht auf dem gleichen Datenträger, versteht sich. Mit der Seagate Expansion Desktop lässt sich die eigene Datensicherheit bequem erweitern, mit 3,0 Terabyte Speicherplatz passen auch noch zusätzliche Daten auf das Laufwerk. Mit diesem Angebot reagiert Amazon auf einen Deal von Mediamarkt.

Angeschlossen wird die Festplatte via USB 3.0, natürlich abwärtskompatibel zu USB 2.0. Dann aber selbstverständlich nicht so schnell wie mit USB 3.0: Bei der aktuellen Schnittstelle bremst nur die Festplatte, nicht der USB-Port. Da Seagate intern klassische 3,5"-SATA-Laufwerke verbaut und keine die bereits ausschließlich auf USB setzen, lässt sich die Festplatte auch vom Gehäuse befreien und intern verbauen. In diesem Falle entfällt aber die Herstellergarantie von Seagate.

Seagate Expansion Desktop 3 TB externe USB-Festplatte für 77€