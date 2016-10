In den Wochenangeboten von Notebooksbilliger finden sich aktuell diverse Office-Notebooks, eine HP Funkmaus und mit HPs Envy 5545 ein Multifunktionsdrucker.

Das HP15-ay045nm ist ein 15,6"-Office-Notebook mit guter Verarbeitung und FullHD-IPS-Display.

HP 15 - Notebook mit Core i3 und SSD

In der Preisklasse unter 300 Euro wird die Luft eng für halbwegs sinnvoll ausgestattete Notebooks. Oft sparen die Hersteller nicht nur an der Verarbeitung sondern auch am Display und der Rechenleistung. Nun fühlt sich die Arbeit mit einem Notebook aber nicht unbedingt flüssig an, wenn nur ein Atom-Pentium nebst einer langsamen Festplatte zum Einsatz kommen. Anders beim HP 15-ay045nm, das aktuell bei Notebooksbilliger.de für 299€ angeboten wird.

Im Inneren des 15,6"-Notebooks arbeitet ein Intel Core i3-5005U nebst einer SSD mit 128 GByte Speicherplatz. Der Arbeitsspeicher ist mit 4,0 GByte zwar knapp bemessen, er lässt sich aber bequem und günstig erweitern. Ungewöhnlich in der Preisklasse ist das Display, das mit 1.920x1.080 Bildpunkten auflöst und auf die blickwinkelstabile IPS-Technik setzt. Einzig ein Betriebssystem ist nicht im Paket enthalten.

HP 15-ay045nm 15,6"-Notebook Core i3-5005U, 128 GB SSD für 299€

