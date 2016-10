Saturn bietet die neue Xbox One S 1TB aktuell nicht nur im Bundle mit FIFA17 sondern auch mit Forza Horizon 3 an. Der Bundlepreis von 349€ erhöht sich durch die zusätzliche Forza-Beilage nicht.

Von Dennis Ziesecke |

Das Xbox One S Bundle enthält bei Saturn kurzzeitig nicht nur die Konsole und FIFA 17 sondern auch Forza Horizon 3.

Was ist besser als ein hochkarätiges Spiel zur neuen Konsole? Genau: zwei Spiele. Bei Saturn lässt sich der Wunsch erfüllen, dort wurde das Bundle aus Xbox One S 1TB und FIFA 17 noch zusätzlich um Forza Horizon 3 erweitert. Beim Kauf der Konsole über unseren Partnerlink wird das Rennspiel automatisch mit in den Warenkorb aufgenommen, der Preisabzug findet dann direkt statt.

Bei der Bundle-Konsole handelt es sich um die Xbox One S mit einem Terabyte Festplattenspeicher. Die aktuelle Konsole benötigt weniger Energie als die Xbox One, bietet bei kompatiblen Fernsehern HDR-Unterstützung und arbeitet bereits mit AMDs aktueller Polaris-GPU. Das sorgt für zukunftssichere 4K-Videoausgänge, die dank der Integration eines UHD-Blu-ray-Laufwerkes tatsächlich auszahlen.

Mit FIFA 17 und Forza Horizon 3 liegen der Konsole zwei erstklassige Sportspiele bei. Egal, ob wir nun lieber dem Gegner den Rasen zertrampeln oder seine Straßen mit Gummiabrieb verschönern - die Konsole darf gleich nach dem Auspacken zeigen, was in ihr steckt.

Microsoft Xbox One S 1TB + FIFA 17 + Forza Horizon 3 für 349€