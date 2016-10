Die Bildschärfe eines 4K-Monitors muss man erlebt haben - auch wenn 4K der Grafikkarte viel abverlangt, ist es das Plus an Bildqualität wert. Der LG 27UD58-B macht den UHD-Einstieg mit 429€ vergleichsweise günstig.

Von Dennis Ziesecke |

Der LG 27UD58-B bietet mit 3.840x2.160 Bildpunkten eine knackscharfe Darstellung.

Die nagelneue Grafikkarte langweilt sich, weil der betagte FullHD-Monitor nur einen Bruchteil ihrer Leistungsfähigkeit in Anspruch nimmt? Sicherlich lässt sich der Pixelschubser mit Downsampling ausreizen, sogar die Bildqualität steigt so sichtbar an. Es gilt aber weiterhin: Was nicht vorhanden ist, kann nicht angezeigt werden - ein FullHD-Bildschirm wird durch Downsampling nicht zum nativen 4K-Display.

Für vergleichsweise bescheidene 429€ bietet Cyperport daher den LG 27UD58-B an, einen 27-Zoll-Monitor mit 4K-Auflösung. LG setzt auf ein blickwinkelstabiles IPS-Panel mit 5ms Reaktionszeit und Support für AMDs Freesync. Mit maximal 60Hz erreicht der Monitor zwar noch nicht Regionen niedriger auflösender Gaming-Monitore, allerdings wäre für mehr als 60 Bilder pro Sekunde auch eine GTX 1080 in den meisten aktuellen Spielen zu langsam.

Dank 99-prozentiger Abdeckung des sRGB-Farbraums eignet sich der Bildschirm nicht nur für Spiele sondern auch für Grafikbearbeitung. Wer mit kleinen, meist optischen, Mängeln leben kann, bekommt den LG-Bildschirm bei Cyberport auch als B-Ware für 379€.

LG 27UD58-B 27"-IPS-Bildschirm 4K, Freesync, Displayport, HDMI für 429€