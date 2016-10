Jede Woche gibt es einige besonders preiswerte Angebote bei Notebooksbilliger. Aktuell sind es das Einsteiger-Smartphone Samsung Galaxy J1 mini Duos sowie das FSP-Netzteil Hydro mit 500 Watt für nur 35€ sowie einige weitere interessante Artikel.

Von Dennis Ziesecke |

Das FSP Hydro bietet eine Gesamtleistung von 500 Watt und ist mit 80PLUS Bronze zertifiziert.

FSP Hydro: Markennetzteil mit 500 Watt

Bei Netzteilen denken viele Nutzer zuerst an beQuiet, Enermax oder LC-Power. Ein weiterer bekannter Hersteller hochwertiger Energiewandler ist allerdings FSP, Fortron - unter anderem steckt FSP-Technologie auch in einigen unter anderen Markennamen bekannten Netzteilen.

Das Hydro 500 eignet sich für Gaming-Rechner ohne Highend-SLI-/Crossfire-Ambitionen. Die 12V-Schiene bietet 38 Ampere, was auch für eine GTX 1080 OC ausreicht. Passend dazu sind zwei PCIe-Stecker mit 6+2 Pins vorhanden. Auf Kabelmanagement muss in dieser Preisklasse aber verzichtet werden.

Das Netzteil ist mit 80 PLUS Bronze ausgezeichnet und bietet bei 50% Last eine Effizienz von 88%. Die Geräuschentwicklung gibt FSP, ebenfalls bei 50% Last, mit 20 db(A) an. Interessant ist die 5-jährige Herstellergarantie - mehr als bei vielen anderen Herstellern.

