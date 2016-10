In den Cyberdeals findet sich heute unter anderem die Ultimate Player Edition der PS4 mit 1 TB Speicher und The Order 1866. Ebenfalls günstig: Samsung 22" Monitor für 89€ und einiges mehr.

Von Dennis Ziesecke |

Die PlayStation 4 bietet in der Ultimate Player Edition 1,0 TByte Festplattenspeicher. Bei Cyberport liegt zudem The Order 1866 bei.

Playstation 4 Ultimate Player Edition mit Gratis-Game

So langsam wird es knifflig, den PS4-Angeboten aus dem Weg zu gehen. Warum also nicht einfach nachgeben und zuschlagen: Bei Cyberport gibt es in den aktuellen Deals die PS4 Ultimate Player Edition mit 1,0 TByte Festplattenspeicher. Passend zum heutigen Release der Playstation VR ergibt sich hier die Möglichkeit, die Konsole mit größerer Festplatte vergleichsweise preiswert zu kaufen - inklusive erstem Spiel zum Ausprobieren der Fähigkeiten der Konsole.

Playstation 4 Ultimate Player Edition 1TB + The Order 1866 für 289€

Weitere Angebote in den Cyberdeals